Prefeito é eleito por um voto de diferença em cidade do Rio Grande do Norte

O candidato Antonimar Amorim (União Brasil) foi eleito prefeito da cidade de Olho D’Água do Borges (RN), por um voto de diferença da concorrente. Ele recebeu 2.178 votos, um a mais que a candidata Laize Sales (PP), que recebeu 2.177 votos.

Ao final da apuração no município, por volta das 19h43, Antonimar terminou com 50,01% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No município, apenas os dois concorriam à prefeitura.

Veja também PontoPoder Quantos dias de folga o mesário tem direito? Veja regras para as Eleições 2024 PontoPoder 40% dos vereadores de Fortaleza não retornam à Câmara em 2025; saiba quem ficou de fora

Antonimar Amorim, de 76 anos, era vice-prefeito na gestão anterior. A vice-prefeita eleita na chapa foi Marceli Fernandes (Podemos).

Número de eleitores maior do que o censo do IBGE

A cidade de Olho D'Água do Borges conta com 4,8 mil eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O número é maior do que a população estimada do município apontada no Censo do IBGE de 2022, que é de 3,9 mil pessoas.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade em Olho d'Água do Borges tem uma densidade demográfica de 27,68 habitantes por km² e uma média de 2,79 moradores por residência.