Prefeito de Fortaleza, José Sarto, sofre acidente de carro no Eusébio

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sofreu um acidente de carro, na noite de segunda-feira (22), no município do Eusébio — Região Metropolitana de Fortaleza.

A Prefeitura informou que Sarto estava sozinho no carro e não ficou ferido.

Veja vídeo do local do acidente:

A reportagem apurou que o acidente aconteceu na rua Santa Cecília, via que percorre todo o bairro Pires Façanha. Imagens mostram o veículo sobre o canteiro central da via, com a frente danificada e uma árvore derrubada.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais do prefeito, o incidente não envolveu outras pessoas.

"Sarto dirigia em via pública no Eusébio na segunda-feira à noite, por volta de 22h, quando colidiu o automóvel contra uma árvore no canteiro central. Sarto estava sozinho no carro e felizmente não se feriu. Ele está bem".

Leia nota na íntegra:

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.