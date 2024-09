PontoPoder: veja sabatina com o candidato a prefeito de Fortaleza José Sarto, do PDT

O prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto, é o entrevistado desta quinta-feira (12) da série de sabatinas PontoPoder. A conversa é conduzida pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Na entrevista, o postulante detalhou propostas para a educação, saúde e para a descentralização do crescimento econômico da Capital. Sarto ainda falou sobre a relação administrativa entre a Prefeitura e o Governo Elmano de Freitas (PT), o sumiço do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) da campanha e acrescentou que está disposto a procurar do PT ao PL em um eventual segundo turno.

A entrevista completa está disponível no Youtube do Diário do Nordeste. A série de entrevistas continua até esta sexta-feira (13).

Os cinco primeiros colocados na primeira rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada no último dia 22 de agosto, participam das sabatinas PontoPoder.

Os três primeiros entrevistados foram Evandro Leitão (PT), André Fernandes (PL) e Capitão Wagner, na segunda, terça e quarta-feira, respectivamente. Sarto é o quarto entrevistado. Além deles, Eduardo Girão (Novo) também participa da Sabatina PontoPoder.