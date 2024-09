PontoPoder Contexto: o que dizem os números da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte

O PontoPoder Contexto deste sábado (7) aborda os resultados da primeira pesquisa Ipec para disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri. Os números foram divulgados na última quinta-feira (5). A pesquisa mediu as intenções de votos no município, a rejeição aos candidatos e a avaliação de gestões municipal, estadual e federal.

O editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, apresenta o programa e a editora do PontoPoder, Jéssica Welma, acompanha nos comentários. O episódio também traz análises sobre a influência de padrinhos políticos na campanha eleitoral em Fortaleza, após três semanas de agendas de rua e uma de inserções no rádio e na TV.

No último bloco, o programa ainda atualiza os ouvintes sobre a campanha eleitoral em três municípios cearenses, com ações da Justiça e de órgãos de segurança. Acontecimentos de Baturité, Sobral e Itapipoca são abordados no episódio, com a repórter do PontoPoder, Ingrid Campos.

O programa semanal tem a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto fica disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Google Podcast.