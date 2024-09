Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: veja como os eleitores avaliam as gestões de Glêdson, Elmano e Lula

A primeira pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada nesta quinta-feira (5), mostra a avaliação dos governos do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 eleitores com 16 anos ou mais de Juazeiro do Norte. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

GOVERNO GLÊDSON

Em meio ao último semestre do primeiro mandato como prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra disputa a reeleição na cidade caririense. Na pesquisa, os eleitores avaliaram o desempenho do candidato na gestão. Numericamente, a maior fatia, 39%, diz que o mandatário faz um trabalho ótimo ou bom.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do prefeito Glêdson Bezerra até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

Ótima ou boa: 39%

Regular: 38%

Ruim ou péssima: 21%

Não sabem/Não responderam: 2%

GOVERNO ELMANO

Os entrevistados também avaliam o desempenho de Elmano de Freitas no comando do Governo do Ceará. O petista exerce seu primeiro mandato no Executivo estadual e acumula 40% de avaliação regular, o que representa, numericamente, a maior fatia dos eleitores ouvidos na pesquisa.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do governador Elmano de Freitas até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

Ótima ou boa: 39%

Regular: 40%

Ruim ou péssima: 13%

Não sabem/Não responderam: 9%

GOVERNO LULA

Os 800 eleitores entrevistados avaliaram o desempenho de Lula, que está em seu terceiro mandato como presidente da República. Entre o eleitorado da Cidade, a maior fatia, de 55%, considera que ele está fazendo uma gestão ótima ou boa.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Lula até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

Ótima ou boa: 55%

Regular: 26%

Ruim ou péssima: 18%

Não sabem/Não responderam: 1%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob protocolo CE-07068/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.