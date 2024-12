PF faz operação contra lavagem de dinheiro e compra de votos nas eleições municipais no Ceará

A Polícia Federal (PF) realiza operação, nesta quinta-feira (5), contra grupo criminoso responsável pela compra de votos e por influenciar nas eleições de outubro "em dezenas de municípios do Ceará". Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e aplicadas medidas cautelares a cinco investigados, como o recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleira eletrônica, em endereços em Fortaleza.

A PF ainda investiga "possível envolvimento de servidor público cooptado pelo grupo".

A operação, batizada Vis Occulta, é um desdobramento da operação Mercato Clauso, deflagrada em 4 de outubro. Na ocasião, a Polícia apreendeu R$ 600 mil com indivíduo vinculado a grupo que atuava nas cidades de Fortaleza, Canindé e Choró.

O trabalho desta quinta é realizado com apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Segundo divulgou a PF, as investigações "revelaram indícios de que os valores utilizados para a compra de votos foram obtidos por meio de um esquema de caixa 2, envolvendo contratos públicos direcionados a empresas vinculadas à organização criminosa. Esses recursos eram destinados ao financiamento ilícito de campanhas eleitorais".

Os dados investigados devem ser compartilhados com as Promotorias Eleitorais de Canindé e Choró, para "subsidiar o eventual oferecimento de ações impugnativas no âmbito eleitoral". E com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) pela suspeita de envolvimento do servidor. Os dados serão disponibilizados também à Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), "para dar suporte às apurações de fraudes em processos licitatórios relacionadas às atividades da organização criminosa".

A PF informou que segue com investigações e que novas informações podem ser divulgadas com o avanço dos trabalhos.