Parlamentares e especialistas discutem providências para amparar órfãos da Covid-19

Deputados estaduais, vereadores e especialistas vão discutir ideias de políticas públicas para o acolhimento de crianças e adolescentes que ficaram órfãos por conta da morte dos pais em decorrência da Covid-19. O assunto será tema central de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará nesta terça-feira, dia 5, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa.

O requerimento é do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), que preside a comissão, com apoio do mandato coletivo Nossa Cara, na Câmara Municipal.

O deputado Roseno argumenta que, apesar de não haver números oficiais, a estimativa é que 130 mil crianças e adolescentes perderam mãe, pai ou ambos em decorrência da Covid-19 no Brasil.

Ao considerar crianças e adolescentes que tinham como principal cuidador os avôs/avós, esse número se torna ainda maior. O pedido para audiência partiu também de entidades voltadas para a defesa de direitos de crianças e dos adolescentes.

"Milhares de crianças e adolescentes ficaram sem a figura paterna ou materna, ou, em muitos casos, sem os dois em decorrência das mortes causadas pela pandemia da Covid-19. Essas crianças e adolescentes experimentam, a partir de agora, essa dura experiência da orfandade com a ausência de seus pais", destaca Roseno.

"Além do impacto econômico e da repercussão sobre importantes setores da produtividade global, a pandemia causada pelo novo coronavírus, feriu, mortalmente, milhares de famílias em todo o mundo", completa o parlamentar. "Daí a necessidade de pensarmos ações de amparo a essas pessoas".