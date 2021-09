Projeto de Lei quer obrigar condomínios a denunciarem violência doméstica

O projeto determina que a comunicação seja imediata , por ligação ou aplicativo, em casos de ocorrências em andamento , ou, nos demais casos, em até 24 horas após a ciência do fato, escrita em via física ou digital.

De autoria do vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente da Câmara, o projeto se encontra nas comissões da Casa e, se aprovado em plenário, passará a valer 60 dias após a publicação no Diário Oficial.

“É dentro dos lares que acontece a maioria dos casos de violência doméstica e familiar. Não só com mulheres, mas também com crianças, adolescentes e idosos, que são casos muito graves. Se nós tivermos essa obrigatoriedade de todos os síndicos e todos os condôminos terem que informar, mesmo que não façam parte da família, aos órgãos e entidades de segurança pública, só vai trazer uma proteção maior e uma diminuição da violência familiar”.

As autoridades de segurança pública reconhecem a importância de denunciar precocemente como forma de evitar casos mais graves.

De acordo com pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) ao Instituto Datafolha, uma em cada quatro mulheres brasileiras acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência, física, psicológica ou sexual , no último ano, durante a pandemia de Covid-19.

Já as denúncias de violência contra pessoas idosas aumentam ano a ano desde 2018, quando foram contabilizados 37,4 mil registros pelo Disque 100, disponibilizado pelo Governo Federal. Em 2019, foram 48,5 mil, 30% das denúncias de violações de direitos humanos feitas ao canal telefônico.

No ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia, o número aumentou em 53%, passando para 77,18 mil denúncias. Só no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 já contabilizou mais de 33,6 mil casos.