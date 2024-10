Orla da praia, saúde e convocação de concursados: veja as propostas de Naumi Amorim para Caucaia

O candidato do PSD no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim foi o entrevistado, nesta quinta-feira (17), da sabatina PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes. Ele ressaltou propostas voltadas à saúde, ao desenvolvimento econômico e à gestão da segurança pública.

Pela manhã, ele também foi entrevistado no programa Bom Dia Nordeste, transmitido na Verdinha e na TV Diário. Naumi Amorim disputa o segundo turno da eleição na cidade com Catanho (PT), que será entrevistado pelo PontoPoder na sexta (18).

Durante a entrevista, Naumi frisou que concorre novamente ao cargo de prefeito de Caucaia, após a derrota em 2020, por querer deixar um legado para as pessoas, "para dar uma vida melhor" para o povo. Ele elencou como prioridade a área da saúde, área em que quer ampliar a oferta de atendimento e serviços. Para isso, segundo ele, irá destinar todo o valor do IPTU arrecadado para a pasta, se eleito.

"Quando eu fui prefeito de 2017 a 2020, eu peguei todo o IPTU e destinei para a saúde, porque a saúde não é barata, é um valor bem alto. A gente destinou (o IPTU), e não foi suficiente para a gente conseguir ter o custeio de uma saúde", ressaltou.

Ele acrescentou que, mesmo com a destinação da verba, o valor ainda não era suficiente, tendo em vista que a gestão gastava cerca de R$ 14,5 milhões por mês com manutenção e investimentos na área. Por isso, segundo Naumi, é necessário ter um bom diálogo com a bancada federal para viabilizar recursos de emendas para a saúde no Município.

Legenda: Naumi Amorim foi sabatinados pelos editores de PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes Foto: Ismael Soares

"Além de destinar, o IPTU, eu conseguia todas as emendas que o município podia receber por ano. (...) Então, é uma média de R$ 39 milhões, eu conseguia esse recurso todo com os deputados federais. Se a gente não correr atrás, ficar esperando só o repasse, o dinheiro próprio do município não vai dar para cobrir. Então, foi assim que fiz", destacou, ao relembrar sua gestão, de 2017-2020.

Orla turística

Para o litoral de Caucaia, o postulante do PSD afirmou que vai buscar recursos para construir "os outros oito espigões que estão faltando para região da praia". Para isso, ele vai procurar financiamento do Governo Federal, tendo em vista que a medida é necessária para conter o avanço do mar e preservar o desenvolvimento econômico por meio do turismo na região.

"Eu consegui, na época (em que foi prefeito), o recurso para três espigões, mas quem executou foi o Governo do Estado agora, depois que saí. A gente vai buscar esses novos espigões, mais oito, que vai custar em média R$ 200 milhões para custear. Mas vamos fazer os projetos desses espigões para a gente conseguir com o Governo Federal" Naumi Amorim (PSD) Candidato à Prefeitura de Caucaia

Concurso

Naumi Amorim também reforçou que vai "organizar" a Guarda Municipal e buscar o Governo Estadual para que ambas as forças de segurança possam atuar em parceria. Para isso, ele disse que deve nomear mais 50 agentes aprovados no último concurso realizado na cidade.

"Hoje, (a Guarda Municipal) tem 200 (agentes) e tem um concurso com mais de 50 (aguardando). Vamos chamar esse concurso para que a gente consiga melhorar", ressaltou.