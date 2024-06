Oposição a Sarto, PL anuncia desfiliação de secretário da Prefeitura: ‘Coerência’

Até então o único integrante do Partido Liberal a participar da gestão do prefeito José Sarto (PDT), o secretário Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), Raimundo Gomes de Matos, está fora do partido. A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira (19).

O presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), comunicou a saída do político dos quadros da legenda.

Veja também PontoPoder Após chapa com Capitão Wagner, Raimundo Gomes de Matos entra para gestão de José Sarto em Fortaleza

O PL é oposição ao prefeito José Sarto, mas tinha Matos como exceção para continuar como titular da Funci. No pedido de desfiliação, encaminhado à presidência da sigla, o político alegou “motivos pessoais”.

“O Partido Liberal é oposição ao prefeito de Fortaleza e seu modelo de gestão. O PL também é oposição aos governos estadual e federal do PT. O Partido Liberal mantém a coerência em não ter nenhum ministério em Brasília e nenhuma secretaria no governo do Ceará nem na prefeitura de Fortaleza”, disse Carmelo Neto ao anunciar a desfiliação do agora ex-correligionário.

Ex-deputado federal, Raimundo Matos foi candidato a vice-governador do Ceará em 2022, na chapa liderada pelo ex-deputado Capitão Wagner (União). Contudo, a dupla foi derrotada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ainda no primeiro turno.

Coerência

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o político disse que pediu a desfiliação devido à proximidade do debate eleitoral.

“Estamos alinhados dentro do projeto do prefeito Sarto e de sua reeleição. Ele está fazendo uma grande gestão, então seria incoerência minha comer do bolo e depois não querer repartir, até porque estou engajado nesse projeto, eu acredito nele, tenho um filho (o vereador Pedro Matos) que é da base do prefeito, então tomei a liberdade de deixar o partido mais confortável para não gerar problema de incoerência ou infidelidade” Raimundo Gomes de Matos Secretário da Funci

O político afirmou ainda que não tem planos de se filiar a uma nova sigla no momento, apesar de já ter recebido convites de integrantes do PSDB, Avante e Agir ainda quando estava no PL.

“Não há necessidade, posso participar de todo o processo eleitoral sem estar filiado porque não sou candidato”, concluiu