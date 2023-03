Novo pedido de impeachment contra Lula é protocolado por grupo de 33 deputados

Liderados pelo parlamentar Luiz Philipe Orleans Bragança (PL-SP), um grupo de 33 deputados federais apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Lula. No documento, o grupo também menciona os "ataques às instituições de combate à corrupção". O exemplo para definir esses ataques está relacionada a declaração do presidente que o plano para matar Sergio Moro (União-PR) seria uma "armação" do próprio senador. As informações são do Estadão.

O documento de impedimento entregue a Arthur Lira (PP-AL) acusa Lula de crime de responsabilidade e aponta não governabilidade por incapacidade.

"No contexto de reiteradas falas sobre desejo de vingança aos integrantes da Lava Jato, o presidente da República flagrantemente faltou com a verdade e produziu uma ‘fake news’ de efeitos extremamente danosos às instituições. Em seguida, o presidente debochou da ameaça séria à vida de famílias inocentes", consta no documento.

O grupo defende que a ingovernabilidade pode causar problemas nas áreas financeira, econômica e social. Os parlamentares citam também o ataque de Lula à autonomia do Banco Central.

Liderados por Luiz Philipe, o grupo conta ainda com parlamentares como Nikolas Ferreira (PL-MG), Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Bia Kicis (PL-DF).