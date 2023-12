MPCE investiga declarações de Ciro Gomes contra Governo do Ceará

As declarações do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) contra áreas do Governo do Ceará provocaram a abertura de uma investigação do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap). O pedetista, inclusive, deve prestar esclarecimentos por escrito ao órgão sobre as acusações que fez de práticas de corrupção pela gestão estadual.

A apuração começou no início do mês de novembro, logo após o ex-ministro, durante evento do PSDB no Ceará, em 30 de outubro, dizer que “não se realiza uma obra pública sem pagar propina” no Estado. O ex-mandatário, no entanto, não apresentou provas para embasar as acusações.

“Está tudo dominado, que nem as periferias estão pelas facções criminosas. Eu vou dizer para vocês, hoje, no Ceará, que era famoso pela decência, (...) não se realiza uma obra pública sem pagar propina! Uma obra pública sequer se realiza nesse Estado sem pagar propina aos donos do poder que estão aí. Quem quiser investigar é fácil; na Secretaria de Infraestrutura; na Superintendência de Obras, na Secretaria… enfim, todas elas estão controladas; no Detran, na questão da CAGECE, todo canto (...)”, declarou o pedetista à época.

Conforme o Ministério Público do Ceará, Ciro foi convocado a prestar esclarecimentos sobre as acusações, mas solicitou, por meio dos seus advogados, responder por escrito, o que foi atendido pela Justiça.

“Logo que enviadas, as declarações do ex-governador serão analisadas pela Procap, que adotará as medidas que se fizerem necessárias”, informa o MPCE.

Explicações

Além das explicações ao Ministério Público, Ciro também foi provocado a dar explicações na Justiça pelo Governo do Ceará.

No dia 1º de novembro, a Procuradoria-Geral do Estado interpelou judicialmente o pedetista para que ele prove as acusações de corrupção. A ação foi protocolada na 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza.

O Governo argumenta que as falas de Ciro ganharam grande repercussão nas redes sociais.

“Além de prejudicar e macular a honra objetiva do Estado do Ceará, o discurso imprudente em questão atinge, danosamente, a imagem dos gestores e agentes públicos que prestam serviços nos órgãos e entidades estaduais”, acrescenta.

A assessoria de imprensa do ex-ministro Ciro Gomes foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.