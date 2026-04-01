MPCE e Polícia Civil cumprem mandados de busca e apreensão em gabinete de vereador em Sobral
O procedimento faz parte da operação 'Torneira Fechada' e investiga agentes públicos e empresários.
O Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Sobral e em residências e empresas de Sobral e Acaraú. O procedimento faz parte da operação "Closed Faucet" (Torneira Fechada, em inglês), deflagrada pelo órgão na manhã desta terça-feira (31).
A ação teve apoio da Polícia Civil e de promotores de Justiça de Sobral, conforme informado pelo MPCE, em nota ao PontoPoder, e está sob sigilo de justiça.
De acordo com o órgão, a operação "investiga movimentação financeira suspeita em contratos públicos de Sobral" e teve como alvo agentes públicos e empresários, buscando interromper as supostas irregularidades.
Durante o cumprimento dos mandados, materiais foram apreendidos e serão analisados no decorrer da investigação, segundo comunicado pelo MPCE. Os itens retidos não foram divulgados.
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Na Casa, as buscas foram realizadas apenas no gabinete do vereador Marlon Sobreira (PP). Procurada pela reportagem, a assessoria da Câmara Municipal ressaltou que "a operação não se refere ao exercício da atividade parlamentar do vereador, estando relacionada a fatos de natureza pessoal, sem vínculo com o mandato exercido".
Em nota, também foi reforçado que as investigações são quanto a fatos supostamente ocorridos entre 2018 e 2022, "não havendo, portanto, contemporaneidade com o atual exercício do mandato" do parlamentar.
A equipe de reportagem procurou a assessoria do vereador para esclarecimentos quanto às circunstâncias do ocorrido, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.