Morre Francisco Dornelles, aos 88 anos, no Rio de Janeiro

O presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles, morreu nesta quarta-feira (23), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. O político já foi ministro, senador, deputado, secretário da Receita Federal, vice-governador e governador fluminense. Segundo o G1, ele estava internado desde o fim de maio no hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo.

Dornelles nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1935, e era parente de três ex-presidentes brasileiros: Tancredo Neves, Getúlio Vargas e Castelo Branco. De Vargas, era primo de segundo grau, por parte de pai, e, de Neves e Branco, sobrinho, por parte de mãe. Já seu tio, Ernesto Dornelles, foi senador e governador do Rio Grande do Sul.

Carreira política

Dornelles era formado em Direito e Finanças Públicas. Ele foi secretário da Receita Federal durante o governo de João Figueiredo, em 1979, na ditadura militar, e ministro da Fazenda, em 1985, no governo Sarney.

Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ele ficou à frente do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Já no segundo mandato, ficou responsável pela pasta do Trabalho e do Emprego.

Além disso, foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos e senador.