Ministro da Educação, Camilo Santana, tem férias oficializadas pelo Governo Federal

As férias do ministro da Educação, Camilo Santana, foram autorizadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira (17), em publicação do Diário Oficial da União (DOU). Assim, o ex-governador do Ceará se afasta do cargo entre 23 de setembro e 4 de outubro para reforçar a campanha de seus candidatos pelo Estado.

As agendas no Ceará, entretanto, começam antes: na tarde desta quinta-feira (19), o ministro vai ao Palácio da Abolição, na Capital, assinar a Ordem de Serviço para a primeira etapa da implantação do campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Estado. A cerimônia contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro de Estado da Defesa, José Mucio, e do Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno.

Eleições no Ceará

Camilo já havia antecipado, ainda em agosto, a intenção de tirar férias do MEC para se dedicar à campanha. "Vou entrar fortemente na campanha aqui, em Fortaleza. Aliás, vou até tirar férias para entrar na campanha aqui, em Fortaleza, porque eu quero o bem à Fortaleza, e Fortaleza precisa mudar os seus rumos", disse, durante evento de campanha na Capital.

Posteriormente, ele afirmou que o afastamento teria como objetivo apoiar candidatos "em várias cidades do Ceará". Há a expectativa de que Lula também venha para a campanha ainda no primeiro turno, mas não há detalhes a respeito disso.