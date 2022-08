MDB indica fisioterapeuta Renata Almeida como candidata a vice na chapa de Elmano Freitas

O MDB indicou, na noite desta sexta-feira (5), o nome da fisioterapeuta Renata Almeida como vice na chapa do candidato do PT, Elmano Freitas, ao Governo do Estado.

"Temos a honra de anunciar nossa candidata a vice-governadora: Renata Almeida. Fisioterapeuta de formação, Renata, de 33 anos, tem atuação pautada em causas sociais e projetos para a melhoria da saúde pública do estado", disse o ex-governador Camilo Santana (PT), ao anunciar nas redes sociais.

Renata atuou na Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho, do Governo do Estado, e na gestão de Unidade de Abrigo para Idosos.

A candidata é natural de Fortaleza, casada e mãe de dois filhos.

A indicação da candidata saiu poucas horas antes do fim do prazo. O MDB realizou a convenção, na manhã desta sexta-feira (5), mas não chegou a anunciar o nome no evento.

O partido aguardava o resultado de uma pesquisa interna para definir a aposta.

