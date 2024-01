Maya Eliz lança pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza e acirra disputa com Tecio Nunes no Psol

A professora Maya Eliz (Psol) anunciou, nesta quinta-feira (18), a sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Com isso, ela se torna um dos pretensos nomes a concorrer ao Executivo em outubro, após definições nas convenções partidárias. Como algumas lideranças têm afirmado nos últimos meses, está nos planos do partido lançar chapa própria na disputa na capital cearense.

Com o anúncio de Eliz, o Psol tem duas pré-candidaturas à sucessão na Capital. O presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa anunciou, na quinta-feira (11), em entrevista ao PontoPoder, o nome do produtor cultural Tecio Nunes Salgado como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. A direção da sigla tem um encontro marcado no próximo dia 27 de janeiro para discutir os planos eleitorais.

Se a investida da professora se confirmar até lá, ela será a primeira candidata trans no pleito municipal de Fortaleza. “Fortaleza possui uma necessidade de mudança radical na administração da cidade. Nossa candidatura transcende as barreiras tradicionais, trazendo questões sociais, de gênero, diversidade e raça para o centro do debate político em Fortaleza, lançando luz para a mudança, inclusão e justiça social”, afirma a pré-candidata.

Assim, ela se propõe a trabalhar na oposição ao prefeito José Sarto (PDT), assim como os colegas Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo se posicionam na Câmara Municipal.

Perfil da pré-candidata

Graduada em Ciências Biológicas e Doutoranda em Educação, Maya tem trajetória na militância estudantil e LGBTQIAPN+. Como propostas, o fortalecimento do circuito cultural e a reforma da Guarda Municipal, entre outras.