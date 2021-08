Marcos Gadelha é o novo secretário da Saúde do Ceará, anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana anunciou, nesta quinta-feira (19), que o médico Marcos Antônio Gadelha Maia é o novo secretário da Saúde do Ceará. Ele substitui Dr. Cabeto.

"Anuncio o novo secretário da Saúde do Ceará, que terá a missão de ampliar as melhorias nessa área, tão importante para todos os cearenses. Trata-se do médico cardiologista Marcos Antônio Gadelha Maia, atual secretário Executivo da Saúde", escreveu Camilo.

Foto: Reprodução/ Facebook

Na mensagem, Camilo voltou a agradecer a administração de Cabeto na pasta. "Desejo boa sorte ao Dr. Marcos Gadelha nessa nobre missão, e reafirmo minha gratidão ao Dr Cabeto, que fez um grande trabalho nos últimos 2 anos e 7 meses. A Saúde terá sempre meu apoio e será sempre prioridade absoluta em nosso Governo", reforçou o governador.

Perfil

Marcos Gadelha era secretário executivo e participa do governo de Camilo Santana desde o começo, em 2015, quando foi diretor-geral do Hospital de Messejana.

O médico também foi secretário-adjunto Estadual da Saúde de 2015 a 2018, ocupando a atual secretaria executiva no início da segunda gestão de Camilo, em 2019, onde permaneceu até hoje.