Manifestantes tentam avançar contra barreira no Itamaraty e são dispersados com spray de pimenta

Em Brasília, manifestantes tentaram avançar barreira policial montada no Itamaraty na manhã desta terça-feira (7). Agentes de segurança usaram spray de pimenta.para dispersar aglomeração em equipamento público, segundo o portal Metrópoles..

Na noite desta segunda-feira (6), manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já haviam furado bloqueio organizado pela Polícia Militar e invadiram a Esplanada dos Ministérios.

Legenda: Jair Bolsonaro ao lado de apoiadores em Brasília Foto: Reprodução/TV Brasil

Jair Bolsonaro amanheceu no Palácio da Alvorada ao lado de ministros em um café da manhã.

O presidente fez desfile em carro aberto e assistiu apresentação de paraquedistas.

Na programação, um voo de helicóptero no Centro de Brasília, com pouso ao lado do Palácio do Planalto, em uma cerimônia interna também foi agendado. Ao final, ele deve discursar para os apoiadores.

Vias fechadas em Brasília

Legenda: Movimentação de apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília Foto: Reprodução/TV Brasil