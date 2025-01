Mais de cinco mil prefeitos tomam posse nesta quarta em todo o país; veja detalhes

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, prefeitos e vice-prefeitos dos 5.569 municípios de todo o país tomam posse ao longo do dia.

Escolhidos pelo voto popular, os políticos terão um mandato de quatro anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2028. A posse em 1º de janeiro é descrita na Constituição, assim como a possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo.

Em 51 prefeituras, incluindo 15 capitais, o resultado só foi conhecido no segundo turno de votação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil tinha 155,9 milhões de eleitores aptos a votar naquele momento. Destes, 81,8 milhões eram mulheres (52,4% do total) e 74,1 milhões de homens (47,6%).

Quem não toma posse

No caso dos vereadores eleitos, a posse varia para cada município. Há quem faça a cerimônia também no dia 1º de janeiro, mas, grande parte do país, deve acontecer só no começo de fevereiro.

Os mais votados na eleição de 2024, em pelo menos 21 cidades, não vão tomar posse. Em duas, o eleito morreu e quem assume é o vice. Nas outras 19, a Justiça Eleitoral barrou. Nesses casos, o presidente da Câmara assume até que a situação seja resolvida.

Brasília de fora

Brasília não é considerada um município e, por isso, não participa da eleição municipal. Não tem prefeito nem vereador. Assim, as decisões são tomadas pelo governador e pelos 24 deputados do Distrito Federal.

Qual partido vai governar mais cidades?

O PSD será o partido com o maior número de prefeitos em exercício no país a partir desta quarta-feira (1º). Pela primeira vez em pleno menos 20 anos, esse posto não será do MDB (que ficou em segundo lugar).

Veja o top 3 das legendas:

PSD: 887

MDB: 856

PP: 747

O PT, sigla do presidente Lula, aparece em 9º, com 252 nomes, atrás de legendas como União Brasil (578), PL (516), Republicanos (435), PSB (309) e PSDB (274).

