Magno Malta causa polêmica em comentário sobre Vini Jr: 'cadê os defensores da causa animal?'

O senador Magno Malta (PL-ES) entrou em nova polêmica nesta terça-feira (23) ao comentar sobre o racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior, o Vini Jr. "Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco?", disse o parlamentar, ao criticar a cobertura jornalística do caso durante sessão.

Vini foi chamado de primata por torcedores durante um jogo na Espanha no último domingo (21). Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Malta disse ainda que se fosse um jogador negro, entraria em campo ao lado de uma leitoa branca.

Senador criticou o episódio sofrido pelo jogador; assista:

"Dava um beijo nela e falava 'olha como não tenho nada contra branco. Eu ainda como'", disse o senador.

Racismo contra Vini Jr

No último domingo, Vini Jr. foi vítima, mais uma vez, de insultos racistas nos estádios. Na ocasião, durante a derrota do Real Madrid para o Valencia por 1 a 0, parte da torcida começou a chamar o atacante de "macaco". O jogo foi paralisado por oito minutos e o jogador acabou expulso após se envolver em confusão.

No episódio em questão, o brasileiro identificou um dos torcedores visitantes que o insultava chamando-o de "macaco". O atleta se aproximou do indivíduo, apontou para ele e ainda chegou a chamar o árbitro para se dirigir até o local, mas sem êxito. O duelo foi, imediatamente, parado e o sistema de som do estádio informou que a partida só seria retomada quando os gritos parassem.

Após oito minutos de paralisação, Vini informou estar bem para voltar e o jogo foi retomado com a presença da polícia no local das ofensas.