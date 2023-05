Juíza Gabriela Hardt substitui Eduardo Appio no comando da Lava Jato

A juíza Gabriela Hardt está à frente da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Ela substituiu o juíz Eduardo Appio, que foi afastado cautelarmente do comando do órgão na segunda-feira (22), por decisão da Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sendo assim, Hardt assume, agora, a responsabilidade da operação Lava Jato.

A informação foi confirmada pelo G1 com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que informou que Hardt assumiu a função devido às férias do magistrado. Contudo, diante do afastamento, se a condição permanecer até o fim desse período, ela deve continuar à frente da 13ª Vara Federal.

A juíza já havia substituído Sérgio Moro (União Brasil) no comando da Lava Jato em alguns processos, quando o hoje senador era juiz. Em 2019, foi ela a responsável por condenar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do sítio de Atibaia. A decisão da magistrada, contudo, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Quem é Gabriela Hardt?

A juíza cresceu em São Mateus do Sul, no interior do Paraná. É formada em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e prestou concurso para a Justiça Federal em 2007. Foi nomeada juíza em 2009, para atuar em Paranaguá.

Por que Eduardo Appio foi afastado?

Appio assumiu a Lava Jato neste ano. Ele foi afastado devido a uma investigação por supostamente usar o privilégio do cargo para consultar dados de acesso restrito, fazer um telefonema sem identificador de chamada e ter se passado por um servidor falso durante um telefonema para um filho de desembargador.