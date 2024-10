Lula relata susto com pane no avião presidencial: 'Esperando o milagre de Deus'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em live nesta quinta-feira (3) com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), que esperou um "milagre de Deus" para o avião em que ele estava não cair na terça-feira (1º).

Lula afirmou ter pensado na própria vida e na população de São Paulo enquanto a aeronave não pousava. "Eu pensei na minha vida porque eu fiquei quatro horas e meio dentro de um avião esperando o milagre de Deus para que o avião não caísse. Pensei muito na minha vida, pensei em você, pensei no povo de São Paulo, pensei nas pessoas humildes desse país que a gente tenta ajudar", disse.

Lula pousou em Brasília às 10h12 desta quarta-feira (2) depois de seu avião ter problemas técnicos na volta do México. Ele decolou na terça, 1º, do país, mas precisou começar de novo o deslocamento com outra aeronave.

Avião presidencial de Lula

A aeronave em que estava o presidente Lula na noite de terça-feira (1º), em viagem de retorno do México ao Brasil, precisou ser substituída após um problema técnico. O problema relatado teria sido no motor do avião, que ainda precisou ter o tanque esvaziado em sobrevoos próximos do aeroporto Felipe Angeles, na Cidade do México, para receber autorização de pouso.

Ao todo, 16 pessoas estavam no avião principal, incluindo Lula e a primeira-dama, Janja da Silva. O VC-1 voou em círculos a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo por mais de 4 horas, segundo informações da Agência Brasil.