Avião de Lula enfrenta problemas técnicos e precisa retornar ao México

O avião que transportava o presidente Lula (PT) apresentou um problema técnico nesta terça-feira (1º) após decolagem na Cidade do México e terá de retornar ao aeroporto mexicano. Lula deve voltar ao Brasil ainda hoje, mas em outra aeronave. Dezesseis pessoas estão a bordo do avião, o VC-1.

Segundo uma fonte do governo brasileiro, o problema técnico já foi resolvido, mas os pilotos ainda precisaram aguardar o consumo de combustível para que o avião retorne ao aeroporto onde ocorreu a decolagem. Para realizar o procedimento de pouso, foram necessárias cerca de duas horas e meia.

Lula estava na Cidade do México para a posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o problema técnico na aeronave do governo brasileiro. "A aeronave presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México nesta terça-feira (01/10). Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem", diz o comunicado.