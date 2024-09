Lula quer treinar jovens do Exército para ajudar no combate às secas e queimadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quarta-feira (11), ter tido a ideia de treinar jovens já alistados nas Forças Armadas para auxiliar no combate a queimadas, secas e outras questões climáticas. Proposta foi levada ao comandante do Exército, general Tomás Paiva.

“Quem sabe a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse eles, especializasse, exatamente na defesa civil, para que eles estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos”, ponderou Lula em entrevista à Rádio Norte FM.

“São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate à questão climática”. Lula Presidente do Brasil

Conforme o Metrópoles, o chefe do Executivo esteve no Amazonas para visitar áreas afetadas pela seca na última terça-feira (10). Em meio à viagem, anunciou a criação de um comitê para dar suporte e articular ações federais de combate às queimadas.

Veja também PontoPoder Saiba quem é Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos PontoPoder Deputados aprovam criação do Dia Estadual da Vaia Cearense no Calendário Oficial

Queimadas no Brasil

O Brasil está registrando diversos focos de queimadas, com o mês de agosto registrando a maior quantidade desde 2010. Os dados do “Programa Queimadas”, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que tiveram 68.635 focos de queimadas em agosto, sendo o recorde de pior resultado para o mês em 14 anos.

Segundo a pesquisa, essa taxa mais que dobrou em comparação com o ano passado, quando o país teve 28.056 focos no mesmo período.

A partir de dados coletados entre 25 e 31 de agosto, o Inpe alerta para a persistência das queimadas em diversos biomas do país. Na Amazônia, a situação é considerada grave em 37 municípios, que tiveram mais de 100 focos em uma semana. A cidade de São Félix do Xingu (PA) registrou 1.443 focos, enquanto em Altamira (PA) foram identificados outros 1.102. Os municípios lideram os focos de incêndio ativos no país.