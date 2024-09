Deputados aprovam criação do Dia Estadual da Vaia Cearense no Calendário Oficial

Os deputados estaduais aprovaram, na terça-feira (11), um projeto de lei que institui o Dia Estadual da Vaia Cearense no Calendário Oficial de Eventos do Ceará, a ser comemorado em 30 de janeiro.

Proposta por Guilherme Sampaio (PT), a medida busca prestar homenagem à data em que populares vaiaram o sol na Praça do Ferreira, há 82 anos, após o astro-rei ter aparecido em meio ao céu nublado e frustrado a expectativa de mais um dia de chuva. Já eram três seguidos, mas o sol resolveu ressurgir e trouxe consigo o calor.

Veja também PontoPoder Programa de monitoramento gratuito para motos roubadas e furtadas é aprovado na Alece PontoPoder Deputada Luana Régia sai de licença por 120 dias; Martinha Brandão assume vaga na Alece

Quem passava por lá em 30 de janeiro de 1942 parou para assistir à batalha entre as nuvens e o sol. Em meio à estiagem que afetava o Estado e o tempo "escaldante", a vitória do sol foi motivo para a reprovação com a vaia. A cena entrou para a história do humor no Ceará.

Veja também Verso Evento celebra 80 anos da 'vaia ao sol' na Praça do Ferreira neste domingo (30) Silvero Pereira A força da vaia cearense

De acordo com a justificativa do projeto, a medida registra a "expressão da alegria cearense".

"A vaia cearense, decerto, não nasceu ali, mas é necessário pontuar que, a partir deste acontecimento, a VAIA CEARENSE recebeu a chancela que faz com que seja reconhecida em qualquer lugar do mundo", afirma o parlamentar na proposição.