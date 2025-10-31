Diário do Nordeste
Agua saindo da galeria de águas pluviais no mar, na altura do parque bisão

Ceará

Manchas no mar de Fortaleza: o que pode estar sujando a água e de quem é a responsabilidade?

Marcas escuras apareceram em dois pontos da orla da capital cearense após chuva que banhou pelo menos 27 cidades do Ceará entre sábado (28) e domingo (29). Esse é um problema recorrente para a Cidade

Gabriela Custódio 06 de Julho de 2025
A imagem mostra um béquer de vidro transparente cheio de um líquido escuro, quase preto, com algumas bolhas pequenas na superfície. Ao lado do béquer, há algumas amostras de material sólido. À direita, há quatro pedaços maiores de castanha, oval e cinza escura. À esquerda, há uma pequena pilha de material granulado, também escuro. O fundo, desfocado, sugere um ambiente de laboratório ou industrial, com algumas caixas ou prateleiras ao fundo.

Ceará

Projeto no CE usa líquido da castanha do caju para substituir carvão mineral em siderúrgicas

Tecnologia da UFC é uma das alternativas que favorece a transição energética do setor

Clarice Nascimento 11 de Junho de 2025
vista aérea de fumaça sobre floresta

Meio Ambiente

Poluição do ar provocada por incêndios está ligada a 1,5 milhão de mortes anuais, mostra estudo

Pesquisadores alertam que número deve aumentar nos próximos anos, pois a mudança climática faz com que os incêndios florestais sejam mais frequentes e intensos

Diário do Nordeste/AFP 28 de Novembro de 2024
Esta combinação de fotos criada em 18 de novembro de 2024 mostra (acima) pedestres caminhando ao longo do Caminho Kartavya envoltos em densa poluição, perto do Portão da Índia em Nova Déli em 18 de novembro de 2024 e pedestres caminhando sob um céu azul claro no Caminho Kartavya perto do Portão da Índia em Nova Déli em 26 de setembro de 2024.

Meio Ambiente

Poluição recorde, 60 vezes acima do recomendado, fecha escolas e restringe tráfego na Índia

Em imagens de antes e depois é possível verificar como a fumaça modificou o cenário na capital do país asiático

Diário do Nordeste/AFP 18 de Novembro de 2024
paisagem de nova dehli, capital da india, coberta por fumaça

Meio Ambiente

Capital da Índia sofre com início da temporada de poluição atmosférica 'perigosa'

Nuvem tóxica é atribuída parcialmente à queima de resíduos agrícolas em áreas vizinhas

Diário do Nordeste/AFP 23 de Outubro de 2024
Paredão de som

PontoPoder

Poluição sonora nas eleições: como identificar e como denunciar?

O uso de fogos de artifício com estampidos e de aparelhos de som de grande porte podem causar incômodos no ambiente

Ingrid Campos 04 de Outubro de 2024
Imagem mostra céu poluído da cidade de Fortaleza, com presença de fumaça. Saiba como piora da qualidade do ar pode influenciar a saúde mental e casos de ansiedade e demência

Opinião

Piora da qualidade do ar pode influenciar saúde mental e casos de ansiedade; veja dicas de cuidado

Em meio ao Setembro Amarelo, a coluna conversou com especialistas sobre os cuidados e os efeitos psicológicos e psiquiátricos da poluição do ar

Foto frontal Nayana Siebra
Nayana Siebra 18 de Setembro de 2024
Queimadas no Brasil

PontoPoder

Lula quer treinar jovens do Exército para ajudar no combate às secas e queimadas

Medida teria um reforço de 70 mil profissionais

Redação 11 de Setembro de 2024
queimadas em Roraima

País

Brasil tem pior mês de agosto desde 2010 com registro de 68 mil focos de queimadas

Segundo pesquisa, a taxa mais que dobrou em comparação com o ano passado, quando o país teve 28.056 focos no mesmo período

Redação 02 de Setembro de 2024

Ceará

Esgotos clandestinos causam poluição na orla de Fortaleza; Sarto culpa Cagece, que rebate

Ligações irregulares na rede de transporte da água da chuva têm chegado ao mar nas últimas semanas

Redação 03 de Novembro de 2023
