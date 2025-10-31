Marcas escuras apareceram em dois pontos da orla da capital cearense após chuva que banhou pelo menos 27 cidades do Ceará entre sábado (28) e domingo (29). Esse é um problema recorrente para a Cidade
Tecnologia da UFC é uma das alternativas que favorece a transição energética do setor
Pesquisadores alertam que número deve aumentar nos próximos anos, pois a mudança climática faz com que os incêndios florestais sejam mais frequentes e intensos
Em imagens de antes e depois é possível verificar como a fumaça modificou o cenário na capital do país asiático
Nuvem tóxica é atribuída parcialmente à queima de resíduos agrícolas em áreas vizinhas
O uso de fogos de artifício com estampidos e de aparelhos de som de grande porte podem causar incômodos no ambiente
Em meio ao Setembro Amarelo, a coluna conversou com especialistas sobre os cuidados e os efeitos psicológicos e psiquiátricos da poluição do ar
Medida teria um reforço de 70 mil profissionais
Segundo pesquisa, a taxa mais que dobrou em comparação com o ano passado, quando o país teve 28.056 focos no mesmo período
Ligações irregulares na rede de transporte da água da chuva têm chegado ao mar nas últimas semanas