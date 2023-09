Lula defende criação de novas regras trabalhistas e fortalecimento de sindicatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação de novas regras trabalhistas e o fortalecimento de sindicados durante pronunciamento dado ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira (20). Em seu discurso, ele reforçou a importância de disciplinar a relação de trabalhadores com as plataformas digitais. As informações são do g1.

Lula disse que quem vê um sindicato como "fraco" está "enganado", pois essa organização produz ganhos para os empresários e para o país.

Lula Presidente do Brasil "Não há democracia sem sindicato forte. Porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos".

As declarações foram feitas após uma reunião com Joe Biden e o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert Houngbo.

Assuntos relacionados

Melhores condições de trabalho

Com foco nos trabalhadores que prestam serviços para plataformas digitais, Lula disse que era importante discutir políticas de trabalho "decentes" para "melhorar a vida do povo trabalhador".

"Instalamos uma mesa de negociação, governo e empresários. Essa mesa de negociação está para construir não apenas uma perspectiva de empregos decentes em função das plataformas que oferecem serviços precários. Mas também porque queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação entre capital e trabalho. Uma relação do Século 21, civilizada"', detalhou Lula.