Luiz Marinho é escolhido como ministro do Trabalho de Lula, dizem petistas

O deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP) será o titular do Ministério do Trabalho no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com petistas. Conforme os bastidores, ele já teria aceitado o convite.

Segundo a Folha de S. Paulo, o anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Na semana passada, Lula pediu que Marinho viabilizasse seu nome com centrais sindicais.

Dias depois, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a União Geral de Trabalhadores (UGT) e a Força Sindical endossaram a opção.

Quem é Luiz Marinho?

Com longa carreira de sindicalista e político, Luiz Marinho tem 63 anos e é o atual presidente do diretório estadual do PT em São Paulo. Inclusive, já havia sido ministro do Trabalho nos primeiros governos Lula, entre 2005 e 2007.

Entre 2007 e 2008 foi ministro da Previdência. Dois anos depois, foi eleito prefeito de e São Bernardo do Campo (SP), onde permaneceu por dois mandatos, até 2016.