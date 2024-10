Justiça eleitoral alerta para golpe com e-mail para fazer convocações falsas de mesários

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) emitiu um alerta sobre a circulação de mensagens falsas que utilizam o nome da Justiça Eleitoral para convocar mesários para o 2º turno das eleições municipais, que acontece no dia 27 de outubro. Por meio de e-mails, golpistas tentam coletar dados pessoais dos destinatários.

Segundo o TRE-SP, as mensagens fraudulentas informam de forma alarmante que o destinatário havia sido convocado para ser mesário e que precisava clicar em um link para solicitar a dispensa, mencionando uma suposta multa de "R$ 1.064,10 + 50% do salário mínimo", totalizando R$ 1.770,10. Além disso, afirmam que a multa será cobrada no IPTU ou em contas essenciais, como água e energia, do CPF do mesário ou de seus pais. Todas as informações são falsas.

A prática é conhecida como "phishing", termo que se origina da palavra inglesa "fishing" (pesca), utilizado para descrever tentativas de enganar usuários a partir de mensagens que parecem legítimas, mas que contêm links maliciosos.

A mensagem falsa também menciona aparentemente o site “tse.jus.br”, mas, ao clicar no link, a pessoa é direcionada para um endereço oculto, sendo levada a fornecer informações confidenciais e dados sensíveis.

Legenda: Justiça Eleitoral orienta os cidadãos a não clicarem nos links e nem compartilhar dados pessoas Foto: Reprodução/TRE-SP

ORIENTAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL

A Justiça Eleitoral orienta a população da seguinte maneira:

Não clicar em links enviados por e-mail;

Acessar informações sobre mesários somente no site oficial;

Entrar em contato diretamente com os cartórios (endereços e telefones disponíveis no site do TRE).

TRE-CE ALERTOU SOBRE GOLPES NO 1º TURNO

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) emitiu um alerta à população antes do 1º turno sobre um golpe semelhante. Segundo o órgão, os golpistas se passavam pelo TRE como remetentes, enviando mensagens com falsas convocações para a função de mesário.

Os e-mails também tinham links fraudulentos que visam captar informações pessoais das vítimas. A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a não fornecerem dados pessoais em links compartilhados por e-mail, redes sociais ou aplicativos de mensagens, pois essa não é uma prática oficial.

Para verificar a convocação para atuar como mesário, os cidadãos devem entrar em contato com o cartório eleitoral em que estão registrados ou acessar o campo "Carta Convocatória" disponível no site do Tribunal.