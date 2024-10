Sarto antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza para segunda-feira (21)

O prefeito José Sarto (PDT) antecipou o feriado do Dia do Servidor Público para a próxima segunda-feira (21). O decreto será publicado no Diário Oficial do Município desta quinta (17).

"A medida não afeta o funcionamento de serviços essenciais, como assistência de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas", disse o gestor.

Geralmente, a data que celebra os servidores é comemorada no dia 28 deste mês de outubro. No entanto, em alguns anos, há antecipações ou adiamentos do ponto facultativo nos âmbitos municipal e estadual.

Governo também antecipou data

Uma semana atrás, no dia 10, o governador Elmano de Freitas (PT) também tinha antecipado o feriado do Dia do Servidor Público para segunda-feira (21).

À época, o político também assegurou o funcionamento das atividades essenciais à população, como saúde, segurança pública, abastecimento de água e outras.