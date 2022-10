João Doria anuncia desfiliação do PSDB

João Doria, ex-governador de São Paulo, anunciou desfiliação do PSDB em postagem no Twitter. na manhã desta quarta-feira (19). Em uma série de tweets, ele comentou o período que atuou como Chefe do Executivo estadual.

"Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Inspirado na social democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual", disse em sua conta no Twitter.

Veja tweets:

Em 23 de maio, o empresário anunciou a desistência à corrida presidencial. No mesmo dia, disse que não deixaria o PSDB. "Eu não mudei de partido, não mudo de partido e não vou mudar de partido", declarou na ocasião.

Ainda em postagem na rede social, João Doria comentou o trabalho feito durante período como governador do Estado de São Paulo. "Encerro essa etapa de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições".

Quem é João Doria?

Natural de São Paulo, João Doria nasceu em 16 de dezembro de 1957, filho do publicitário e ex-deputado federal João Doria e de Maria Sylvia Vieira de Morais Dias Doria.

Após o golpe militar em 1964, a atuação do pai do empresário como publicitário e marqueteiro — que se elegera deputado federal teve o mandato cassado — fez com que a família se exilasse em Paris por 2 anos.

De volta ao Brasil, a mãe de Doria instalou uma fábrica de fraldas em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo e Doria foi estudar na Escola Estadual Professora Marina Cintra.

Em 1970, aos 13 anos, Doria começou a ajudar sua mãe na fábrica. Mais tarde, por meio das relações do pai, conseguiu um estágio em um departamento de Rádio, TV e Cinema de uma agência de propaganda.

Doria fez faculdade de Comunicação Social na FAAP e logo assumiu uma diretoria na antiga TV Tupi. Depois, tornou-se diretor na Rede Bandeirantes. Doria é casado com a artista plástica Bia Doria e tem três filhos.