De 'One Piece' a 'Homem-Aranha': personagens 'invadem' sessão da Câmara de Fortaleza; veja fotos

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi “invadido”, nessa terça-feira (11), por personagens como o Homem-Aranha, o Máskara e o Super Choque. Os vereadores, assessores e servidores da Casa ainda dividiram espaço com personagens dos animes Naruto, One Piece, Demon Slayer e My Hero Academia.

A cena, que mais parecia um episódio repetido da visita dos Power Rangers, do Chaves e do Homem-Aranha à Câmara em 2019, na verdade, foi uma sessão solene de homenagem a um dos maiores festivais de cultura geek do Brasil, o Sana Fest, realizado anualmente em Fortaleza. Além dos fundadores do evento, também participaram os cosplays de personagens de animes.

Legenda: Sessão solene ocorreu na última terça-feira (11) Foto: Zé Rosa Filho/Ascom CMFor

Neste ano, o festival comemora 24 anos de existência e passa a integrar oficialmente o calendário oficial de eventos da Capital. Na cerimônia, representantes do Sana foram reconhecidos pelas atividades realizadas em prol da cultura. A Sessão Solene foi presidida pelo vereador Pedro Matos (Avante), que propôs a homenagem.

“O Sana já demonstrou a importância deste evento para a nossa juventude, para a cultura geek da nossa Cidade, ao longo de seus 24 anos. O Sana virou referência no Norte e Nordeste e o intuito dos sócios é expandir, inclusive para Brasília, da qual o secretário de turismo esteve presente na última edição do evento”, disse o parlamentar.

Fundador do Sana, Igor Lucena explicou a importância do evento para a cultura geek do Brasil.

“O Sana se tornou um dos eventos referência em Fortaleza e, hoje, a nível Brasil, é extremamente respeitado. Falamos de um universo de quadrinhos, games e plataforma de atores. É um sonho se tornando realidade. Então, é muito gratificante ter esse reconhecimento pela Casa do Povo, que representa esse pensamento plural da Cidade”, destacou.

Viralizou

Em 11 de fevereiro, uma audiência pública na Câmara de Fortaleza também contou com a presença de pessoas vestidas de personagens de desenhos animados e filmes de super-heróis.

À época, o encontro discutiu a situação dos Transportes Recreativos de Passageiros (TRP), conhecidos como “trenzinhos da alegria”. O debate abordou a questão da regulamentação da atividade na Capital e a segurança na prestação dos serviços à população.

Contudo, o que chamou atenção nas redes sociais foi a presença, na primeira fileira do auditório, dos Power Rangers, do Chaves, do Homem-Aranha, do Super-Homem e do Pantera Negra.