Elmano diz que Sarto não o procurou para tratar projetos de Fortaleza: 'Estou completamente aberto'

O governador Elmano de Freitas (PT), em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, declarou que não foi procurado pelo prefeito José Sarto (PDT) para tratar assuntos de interesse de Fortaleza. O pedetista tem dito que não é "persona grata no Governo do Estado" e que o petista faz "política barata e miúda".

Questionado, Elmano pediu ajuda ao seu chefe de gabinete, Nelson Martins, sobre possíveis ofícios que possam ter chegado ao Palácio da Abolição com a solicitação de um encontro entre os gestores. Nelson negou prontamente: "Nunca recebi".

"Que tenha chegado a mim que ele procurou uma audiência… ‘Ô governador, o prefeito Sarto está querendo falar com o senhor. Governador, o prefeito Sarto está pedindo uma audiência para tratar de um problema grave’. Não tenho (informação). Que tenha chegado a mim, não tenho", disse Elmano.

O petista, porém, diz que está aberto a possíveis encontros com o desafeto político.

"E eu recebo prefeitos, converso com deputados. Estou completamente aberto. Agora, o que eu não quero é uma reunião que a pessoa possa vir para discutir problema e dizer que eu não resolvi problema. Eu quero discutir os problemas e as soluções para os problemas", declarou.

Pedidos de encontro

Em abril deste ano, Sarto voltou a falar que, apesar dos esforços de aproximação, não é "persona grata" no Governo do Estado.

"(Houve) várias tentativas, inclusive por escrito, publicamente, em solenidades, até o ano passado. Depois, eu percebi que eu não sou 'persona grata' lá no Governo do Estado, não entendo o porquê. Eu sou prefeito de Fortaleza, e eu estou lá enquanto prefeito de Fortaleza. A pessoa física José Sarto Nogueira Moreira é outra coisa. Há de haver separação entre entidades", declarou na época.

Procurada, a assessoria do prefeito encaminhou à coluna um ofício enviado ao Governo do Estado em janeiro de 2023. Nele, uma solicitação de audiência cita encontro para tratar de "políticas públicas aplicadas no município de Fortaleza e que tangenciam as competências estaduais".

Em agosto do mesmo ano, Sarto e Elmano se encontraram no Palácio da Abolição. Foi o primeiro e único encontro entre os dois desde o ano passado. Como fruto da reunião, foi decidido pela criação de um grupo de trabalho para reavaliar parcerias entre as gestões na Capital.

A decisão foi anunciada na época pelo prefeito Sarto após reunião com o governador Elmano. No entanto, não se tem notícia de avanços no referido grupo de trabalho.

