Izolda Cela nega haver convite para eventual governo Lula: "mereço umas feriazinhas"

A governadora Izolda Cela (sem partido) disse, na manhã desta segunda-feira (17), que uma participação em eventual governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não passa de especulação. Ela ainda classificou os rumores como uma "homenagem" dos seus aliados que, internamente e até em entrevistas, ventilam a possibilidade de que a chefe do Executivo estadual possa ter um cargo a nível nacional em caso de uma vitória do petista.

Em entrevista ao canal SertãoTV, de Quixeramobim, ela comentou também sobre a transição de Governo no Ceará e de seu empenho na campanha de Lula.

"Isso é especulação. Tem gente que as vezes expressa opinião, que faz uma homenagem. É uma coisa que me honra, mas não tem nada (...) acho que eu mereço umas feriazinhas", dissse ao ser questionada sobre o assunto.

Desfiliada do PDT, Izolda Cela declarou apoio oficialmente à campanha de Lula no último dia 30 de setembro. Izolda e Lula estiveram juntos na Residência Oficial, em Fortaleza, na passagem do ex-presidente pelo Estado, durante a campanha eleitoral.

Sobre a comissão de transição para a gestão do governador eleito, Elmano de Freitas (PT), a governadora afirmou que os esforços ainda não estão concentrados nisso.

"A expectativa é que nós iremos instituir essa comissão depois do segundo turno. Agora o foco e atenção é na nossa missão de eleger o presidente que possa colocar o Brasil no rumo certo, trazer mais esperança", afirmou.

Engajamento

Izolda também afirmou que se sente "convocada" a participar da campanha de Lula. Neste final de semana, a governadora, inclusive, participou de uma gravação para um programa eleitoral do petista, no Parque do Cocó, na Capital.

"Eu estou me sentindo muito envolvida e convocada. Precisamos trabalhar para ajudar o Brasil a virar essa página", disse ainda.