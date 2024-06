Sarto veta projetos de redução de áreas de proteção ambiental; Câmara Municipal vai avaliar decisão

A Prefeitura de Fortaleza enviou à Câmara Municipal, nessa quarta-feira (12), o veto integral a três projetos que tratam do zoneamento da Capital. Os vereadores, então, devem votar se mantêm ou derrubam o veto do prefeito José Sarto (PDT). O Diário do Nordeste buscou a Casa para saber se há data para que isso ocorra, mas ainda não houve resposta. Segundo o vereador Adail Júnior (PDT), autor de uma das propostas derrubadas, o assunto ainda será conversado.

Segundo o regimento interno, os vetos devem ser apreciados dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Caso contrário, será colocado na Ordem do Dia da primeira sessão ordinária subsequente, bloqueando a pauta das demais proposições, até sua votação final.

As propostas vetadas pela Prefeitura tratam da redução de áreas de proteção ambiental nos bairros Presidente Kennedy e São Gerardo, de autoria do vereador Adail Jr (PDT) e do ex-vereador (e, hoje, deputado estadual) Antônio Henrique (PDT), e da flexibilização do pagamento da outorga onerosa, de Paulo Martins (PDT).

O Diário do Nordeste buscou a Prefeitura de Fortaleza para entender os motivos dos vetos integrais.

Entenda os projetos

A proposta de Adail Júnior altera limites das macrozonas de ocupação urbana e de proteção ambiental porque a delimitação do Parque Raquel de Queiroz, no bairro São Gerardo, adentrou numa propriedade privada "que já possui urbanização, antes mesmo da vigência do atual Plano Diretor", relativa a um condomínio.

"Aparentemente, por não haver edificação no local à época da demarcação, o trecho foi confundido como de propriedade pública. Com efeito, nos terrenos vizinho de ambos os lados a linha que delimita o referido Parque foi traçada contígua aos muros ali existentes", explica o texto.

Com objetivo semelhante, o projeto de Antônio Henrique é focado na Chácara Barroso, integrante do sítio Mortipicu, no bairro Presidente Kennedy, "caracterizado por uma área consolidada, em decorrência do adensamento urbano, possuindo suas edificações com aval da Prefeitura Municipal de Fortaleza".

Já a matéria apresentada por Paulo Martins abre possibilidade de que a outorga onerosa seja paga ao Município por dação (oferta de bem para pagamento de dívida, que, no caso, seria um imóvel) ou pela execução de obras de infraestrutura urbana, ao invés de quantias em dinheiro.

Essa flexibilização, segundo a proposta de Paulo Martins, seria aplicável nos casos em que se busca viabilizar o desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social (HlS) e do mercado popular no perímetro da Zona Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (Zedus) Centro.