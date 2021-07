Jean Wyllys critica Eduardo Leite, recém-assumido gay, por apoio a Bolsonaro

O professor, ativista, campeão do BBB 5 e ex-deputado federal Jean Wyllys criticou, nesta sexta-feira (2), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, após o político gaúcho se declarar homossexual e já ter assumido voto no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2018. A declaração do governador foi feita nessa quinta-feira (1º) no programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Versão de Jean Wyllys

Wyllys afirmou, por meio do Twitter, que Eduardo Leite teria tido "coragem" de se declarar gay caso tivesse se oposto a Bolsonaro quando o então presidenciável "disseminava mentiras como 'kit gay' e 'mamadeira de piroca'", as quais teriam objetivo de associar gays à pedofilia. "Naquele momento o governador era cúmplice", frisou o ex-deputado.

Legenda: Jean Wyllys fez críticas por governador, sendo gay, não ter se posicionado contra Bolsonaro nas eleições de 2018 Foto: reprodução/Twitter

"Depois de anos no armário e apoio explícito a um racista homofóbico que se revelou um genocida; após o silêncio diante de todo horror vivido pela comunidade LGBTQ assumida nesse país, no mínimo devemos receber com alguma consciência crítica a saída do armário do governador", ressaltou Wyllys.

Apoio de Leite a Bolsonaro

Segundo o portal UOL, o governador concedeu, em julho de 2020, entrevista ao programa Roda Viva afirmando não se arrepender de ter votado em Bolsonaro.

Na ocasião, Leite disse achar que, "dadas aquelas circunstâncias, acho que seria muito ruim o retorno do PT ao poder depois de tudo que tinha acontecido".

Em outubro de 2018, o governador ainda publicou no Twitter que o voto em Bolsonaro não se deu "por conveniência", mas pelo que acreditava. "Temos algumas ressalvas com posições antigas que o Jair Bolsonaro tomou, mas entendo que é a melhor alternativa nesse momento", escreveu à época.

Legenda: À época das eleições, Leite diminuiu ações de Bolsonaro ao justificar voto no então candidato Foto: reprodução/Twitter

Jean Wyllys acrescentou que não ficará alegre com a declaração de Eduardo Leite sobre sua sexualidade caso o governador "não expressar por ATOS e novas palavras que se arrepende de ter apoiado alegre e explicitamente" o atual chefe do Executivo.

Legenda: Apesar de também ser gay, ex-deputado fez longas críticas a posicionamentos do governador gaúcho Foto: reprodução/Twitter

Eduardo Leite defende investigação

Conforme o UOL, ainda no talk show de Pedro Bial, o governador gaúcho defendeu uma rigorosa investigação sobre denúncias que podem levar à abertura de um processo de impeachment de Bolsonaro, uma vez que havia "fatores bastantes preocupantes com as novas denúncias da vacina".

"Não estou aqui defendendo pelo impeachment. O papel de defender o impeachment ou não cabe mais aos parlamentares", ressaltou. Deve ser apurado rigorosamente o que aconteceu e se houver fatos comprovados, precisa ser dada a sequência a um processo de impeachment se for o caso".

Crítica de Wyllys a falas de Leite sobre ser gay

Jean Wyllys também questionou qual seria o problema de ser um "gay governador", em menção a frase dita por Leite na entrevista. "O reposicionamento político feito (assumir-se agora e só agora) em função da força do movimento LGBTQ é bacana; mas essa subsequente “limpeza” da identidade em nome do suposto mérito individual é um equívoco", observou, classificando o ato do político gaúcho como "apenas bacana".

"Só quem não conhece a longa história da luta de nossa comunidade contra a homofobia da direita e da extrema-direita pode sair 'louvando' sem maiores cuidados e ressalvas o come outing de um governador de direita. O ato dele é APENAS BACANA e nada mais. E encerro por aqui".