Governo usa imagem de homem armado para homenagear agricultores e, após críticas, deleta post

O Governo Federal foi alvo de críticas após a Secretaria de Comunicação (Secom) usar nas redes sociais a imagem de um homem armado em homenagem ao Dia do Agricultor, celebrado nesta quarta-feira (28). Após a repercussão negativa, a imagem foi deletada.

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", dizia a mensagem postada pela Secom.

A peça publicitária repercutiu mal nas redes sociais. Já na manhã desta quarta, usuários do Twitter comentavam que o Governo homenageou um jagunço e não os agricultores.

A maioria das publicações reforça que a imagem do homem do campo armado é antiquada e não representa o profissional do agronegócio brasileiro no Século 21.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) qualificou a foto como "a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços".

"Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Veja que foto absurda postaram, hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. Basta!", escreveu em sua conta no Twitter.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) escreveu em uma rede social que hoje é dia do agricultor, e "não da milícia rural". "Trocar enxada por arma é a cara de um governo que nada produz", disse.

Conforme o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho comentou no Twitter, é uma distopia retratar um agricultor com uma arma. "Algumas vezes, eu ainda não acredito que chegamos a isso", escreveu.

Homenagens

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram homenagens mais tradicionais à categoria nesta quarta.

O deputado estadual Frederico D'Avila (PSL-SP) divulgou uma foto em meio a uma plantação e destacou que o setor "impulsiona a economia"e representa mais de 30% das exportações. Uma imagem do presidente o acompanha na publicação.

"Homenageio o produtor brasileiro pelo seu dia. Temos muito a comemorar, pois o Agronegócio impulsiona a economia nacional e representa mais de 30% das exportações brasileiras. Parabéns agricultor, parabéns à família da Agricultura que produz o alimento que sustenta esse País!", escreveu.