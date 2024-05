Governo nomeará autoridade federal para atuar no Rio Grande do Sul durante calamidade

Um representante do governo federal será indicado para atuar no Rio Grande do Sul enquanto durar a calamidade pública no estado, que sofre com enchentes desde o final de abril. O nome será definido na quarta-feira (15), quando o presidente Lula (PT) visitará o estado e anunciará medidas de apoio.

A ideia é que a autoridade federal coordene uma estrutura administrativa das ações do governo na região. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista à GloboNews.

Conforme apurado pela Folha de S.Paulo, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, além do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, são cotados para assumirem a função.

Além de confirmar o representante, Lula deve aproveitar a visita para divulgar novas medidas federais de socorro à população gaúcha. A expectativa é que seja criado um auxílio financeiro temporário para as pessoas afetadas pela catástrofe climática. O valor não foi informado.