Governo Bolsonaro é reprovado por 53% dos brasileiros, aponta Datafolha

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém o pior nível de avalização do mandato, com 53% dos brasileiros avaliando a gestão como ruim ou péssima, enquanto 22% a considera ótima ou boa. Os dados foram levantados pelo Instituto Datafolha e divulgados nesta sexta-feira (17).

O percentual de desaprovação é o mesmo da pesquisa realizada em setembro pela instituição. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Confira integra da pesquisa

Ótimo/bom: 22% (eram os mesmos 22% em setembro)

Regular: 24% (eram 24%)

Ruim/péssimo: 53% (eram 53%)

Não sabe: 1% (era 1%)

índices anteriores

A última vez em que a administração de Jair Bolsonaro foi avalizada como positiva foi em dezembro de 2020, desde então, o índice de reprovação subiu e superou os brasileiros que a consideram ótima ou boa.

Ao todo, a pesquisa ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 13 a 16 de dezembro, em 191 municípios. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos.

TELEGRAM

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste