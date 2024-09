George Lima prevê manter estratégia de campanha e promete Guarda Municipal em 'áreas mais perigosas'

O candidato do Solidariedade (SD) para a Prefeitura de Fortaleza, George Lima, falou nesta sexta-feira (20) sobre os momentos finais da sua campanha para o primeiro turno das eleições. Em entrevista coletiva, realizada na sede do partido, na Aldeota, ele afirmou que não cogita mudar a postura adotada desde o início da corrida eleitoral e elencou seus planos para a segurança pública, caso seja eleito.

“Eu não mudei nem no início, não mudei nada. Sou o George, essa pessoa comum, igual a todo mundo. Ando na rua, cabeça erguida, sou uma pessoa de família, que tem que temor a Deus, que sabe unir pessoas. Eu não mudei nem no começo e não vou mudar até o final”, declarou.

Apesar disso, ainda no aspecto da estratégia de campanha, o político admitiu que organizará reunião de alinhamento da equipe ainda nesta sexta, “para entender a vontade das pessoas e tentar passar uma credibilidade” e, assim, obter a confiança do voto popular.

Legenda: George disse ser uma “terceira via” para a polarização na corrida eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha

Durante a entrevista, o postulante fez uma leitura do cenário eleitoral. Na interpretação dele, há uma demanda pela “mudança de ciclo” por parte da população. E que, dado o cenário polarizado, entre os que se opõem à reeleição do atual prefeito, José Sarto (PDT), ele seria um nome alternativo. “Eu me apresento como uma terceira via”, destacou.

No aspecto das propostas, George deu ênfase para a participação da prefeitura na resolução da problemática da segurança pública. O candidato propôs um alinhamento entre os entes federativos para haver uma articulação entre as forças policiais. Mas, além disso, ele disse que planeja intensificar a ação de agentes municipais no ostensivo. “A Guarda Municipal não vai ser um apoio, estará na frente desse problema, principalmente nas áreas mais perigosas”, completou.