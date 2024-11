Evandro e Sarto têm primeiro encontro, fazem acordos e rejeitam 'caça às bruxas'

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o atual prefeito José Sarto (PDT) tiveram a primeira reunião da transição na manhã desta terça-feira (12). A vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) e o secretário municipal de Governo, Renato Lima, também participaram do encontro — os dois devem coordenar o processo.

Na ocasião, foi marcada uma nova reunião, desta vez envolvendo todos os integrantes das duas equipes de transição. Na semana passada, tanto Evandro como Sarto indicaram os nomes de quem vai participar da comissão. O encontro deve acontecer ainda nesta terça, às 14h30, na Academia do Professor.

A reunião estava prevista para as 9 horas da manhã e teve duração cerca 20 minutos no Paço Municipal. Na sequência, Evandro Leitão e José Sarto participaram de coletiva de imprensa.

O prefeito eleito deixou em aberto a possibilidade de manter pessoas do Governo Sarto. Ele afirmou que não tem "dificuldade" em "aproveitar qualquer pessoa que esteja hoje na gestão do atual prefeito Sarto". "Inclusive, conversamos com ele dizendo que não iria jamais fazer caça às bruxas e ele disse 'não tem bruxas'", reforçou.

O prefeito José Sarto disse que também aproveitou a oportunidade para falar sobre operações de crédito em andamento na Prefeitura de Fortaleza, como aquelas firmadas com o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe (CAF) e com o Banco do Brasil.

"E a gente está fazendo todo o diagnóstico. Fortaleza é hoje a maior economia do Nordeste, a quarta capital em população. Então, ela é uma máquina que ajuda a construir a vida de 2 milhões e meio de habitantes", ressaltou.

Início da transição

A reunião com todos os integrantes das equipes de formadas por Evandro Leitão e Sarto deve ser o "start" do processo de transição entre as duas gestões municipais, reforçou o prefeito eleito.

"Essa reunião irá startar diagnóstico, levantamento de dados de todas as pastas da Prefeitura de Fortaleza, no sentido de que quando nós assumirmos, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente tenha uma radiografia, o diagnóstico sobre a situação de obras, relativo a toda a questão de infraestrutura. Mas, para além da infraestrutura, a questão fiscal, financeira da Prefeitura", disse Evandro.

Legenda: Os coordenadores da transição Gabriella Aguiar, vice-prefeita eleita, e Renato Lima, secretário municipal de Governo, também participaram da reunião Foto: Divulgação

Coordenadora da equipe de transição do prefeito eleito, a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar elencou o que deve ser tratado no encontro. Segundo ela, devem ser discutidos relatórios financeiros e orçamentários, além de convênios e contratos da Prefeitura de Fortaleza.

Também deve ser estabelecido o cronograma das câmaras técnicas de cada Secretaria Municipal. "Nós temos o objetivo de ser bem técnicos nesse momento para dar diagnóstico correto para que no dia 1º de janeiro de 2025, a gente tenha bem qualificada a nossa equipe", pontuou.

Sarto afirmou que devem ser abordadas "obras em execução, como escolas de tempo integral, centros de educação infantil, a conclusão de reforma de alguns postos de saúde", além das operações de crédito firmadas pela Prefeitura de Fortaleza. Ele esteve em Brasília no final da semana para "confirmar" algumas delas, segundo informou.

Entre elas estão operação de crédito de 150 milhões de dólares (cerca de R$ 768 milhões), com o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe, e de R$ 425 milhões, com o Banco do Brasil. Ele também citou créditos com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran).