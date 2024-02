Em sessão rápida, sem o governador, Alece abre trabalhos de 2024 com balanço do Governo Elmano

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retomou os trabalhos da atual legislatura com uma sessão solene realizada nesta sexta-feira (2), que durou cerca de uma hora. Para a abertura do ano legislativo de 2024, a deputada estadual Juliana Lucena (PT), primeira secretária em exercício da Casa, fez um balanço das realizações do primeiro ano de mandato do governador Elmano de Freitas (PT) - que se recupera de uma pneumonia.

O discurso proferido pela petista evidenciou, dentre outras políticas públicas, ações o Ceará sem Fome, o VaiVem Livre, a ampliação da rede de ensino em tempo integral e os resultados positivos obtidos por cearenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além do protagonismo do Estado na produção de energias renováveis. Os índices econômicos, a melhoria dos serviços de saúde e a geração de emprego e renda também foram comemorados.

"É entendendo nosso papel como Poder Público, de olhar por todos os nossos cidadãos e cidadãs, que seguimos para o segundo ano de gestão, comprometidos em aprimorar o cuidado com o povo e cientes de que precisamos nos guiar no rumo para o qual o desenvolvimento e a justiça social caminhem juntas", pontuou um dos trechos do texto lido pela deputada na tribuna.

A leitura por Lucena obedece o que determina o artigo 15º do Regimento Interno da Alece, que atribui a quem ocupa a Primeira-Secretaria a tarefa de ler a mensagem governamental em caso de ausência do mandatário estadual.

A solenidade foi presidida pelo chefe do Legislativo estadual, Evandro Leitão (PT), que convidou para a mesa, como representantes externos ao Parlamento, a senadora Augusta Brito (PT); o procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley de Carvalho Filho; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Botelho de Queiroz; e a vice-governadora, Jade Romero (MDB), que representou o governador.

Logo no início da entrevista coletiva, realizada após o encerramento da sessão, Romero justificou a ausência do chefe do Palácio da Abolição. "O governador Elmano fez todo o esforço para que pudesse estar aqui, mas sabemos da situação de saúde, que é sempre preciso se resguardar muitas vezes para poder retornar com força total", ponderou.

A vice-governadora destacou ainda a articulação com o Governo Federal, esforços da administração estadual na área social, na garantia da qualidade do trabalho no serviço público e também deu ênfase a investimentos na segurança.

"Fizemos no ano passado a inauguração do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), então um investimento também em inteligência. O governador Elmano deverá apresentar, no seu retorno, alguns planos no reforço da inteligência", falou brevemente.

O lançamento da pedra fundamental para a instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza também ocupou um tempo de sua conversa com a imprensa, quando se ateve a falar sobre a Educação no Ceará.

Transparência no Legislativo

Na mesma coletiva, o presidente da Casa, Evandro Leitão, comentou o patamar de transparência da Alece em 2023, atestado com a nota máxima no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP). A Casa cearense é a quarta entre as 27 espalhadas pelas unidades da federação. "Fizemos um planejamento estratégico, ainda no ano de 2021, para a Alece 2030. O que nós queríamos e o que pensávamos para a Alece em 2030. E esse planejamento perpassava pela questão da transparência", lembrou.

De acordo com ele, que agradeceu ao corpo de servidores pela conquista, o resultado é fruto de um esforço coletivo e de estratégias que conferem credibilidade ao Poder Legislativo. "Para termos essa confiança, nada melhor que abrirmos o Parlamento, mostrarmos aquilo que tem sido feito e também aproximar a população da Casa Legislativa", completou.

Devido ao ano eleitoral, garantiu Evandro, tratativas serão feitas para a garantia do decoro e do andamento das proposições. "Na próxima semana, ou se não, na semana posterior ao Carnaval, iremos convocar o Colégio de Líderes juntamente com a Mesa Diretora, justamente para nós passarmos a nossa preocupação, para manter o respeito entre todos os pares", argumentou, preconizando o protagonismo do debate de ideias e propostas.