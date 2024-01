Governador Elmano de Freitas sente 'forte indisposição' e é hospitalizado

O governador Elmano de Freitas (PT) foi novamente hospitalizado, na noite de domingo (28), após ter "forte indisposição" durante um momento familiar. O próprio chefe do Executivo estadual relatou a internação em postagem nas redes sociais.

"Informo que voltei a sentir uma forte indisposição ontem à noite, quando estava com minha família, e tive que retornar ao hospital para medicação e novos exames", alertou Elmano de Freitas.

Segundo o governador, ele seguirá hospitalizado nesta segunda-feira (29). "Permanecerei sob observação por orientação médica, tendo que cancelar minha agenda".

Governador foi diagnosticado com pneumonia em janeiro

Esta é a segunda vez que o governador cancela agenda em janeiro por conta do estado de saúde. No dia 15 de janeiro, ele deu entrada no Hospital Prontocardio, no Meireles, em Fortaleza, diagnosticado com pneumonia e chegou a cancelar agenda.

Em dezembro de 2023, o governador também cancelou uma série de compromissos por conta de uma gripe. À época, ele apresentou uma forte rouquidão e sintomas gripais, adiando a live semanal que realiza nas redes sociais e um almoço na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).