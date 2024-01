Elmano de Freitas é diagnosticado com pneumonia e cancela agenda após atendimento em hospital

O governador Elmano de Freitas (PT) deu entrada, no final da manhã desta segunda-feira (15), no Hospital Prontocardio, no Meireles, em Fortaleza. Ele foi diagnosticado com pneumonia e seguirá em repouso. A agenda do petista foi cancelada.

Mais cedo, pela manhã, o mandatário entregou 15 viaturas para o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndios (Cepi), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O evento ocorreu no Palácio da Abolição. O hospital onde Elmano é atendido fica em frente à sede do Governo.

Veja também

Conforme nota divulgada no perfil das redes sociais do governador, ainda durante a solenidade, o mandatário teve uma indisposição e procurou atendimento médico.

"Fiz alguns exames e foi detectada uma pneumonia. Estou bem, sendo medicado. Mas, por recomendação médica, ficarei em repouso nas próximas horas, tendo que cancelar a agenda previamente marcada", diz o texto.

Pneumonia

No fim do ano passado, o governador cancelou uma série de compromissos por conta de uma gripe. À época, ele apresentou uma forte rouquidão e sintomas gripais, adiando a live semanal que realiza nas redes sociais, no último dia 13 de dezembro, e um almoço na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), no dia 15. Na semana seguinte, o mandatário retomou a agenda.

Já neste ano, na última quarta-feira (10), durante a live da semana, Elmano voltou a apresentar sintomas gripais, como tosse. Ele, inclusive, comentou sobre a situação em alguns momentos da transmissão.