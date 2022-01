Em rede nacional, Bolsonaro cita obras hídricas no NE, critica governadores e vacinação infantil

Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, nesta sexta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez referências a obras hídricas do Nordeste — uma aposta para o seu discurso de campanha em 2022 —, voltou a fazer críticas aos governadores, ao passaporte da vacina e à imunização em crianças sem o consentimento dos pais.

A mensagem teve cerca de seis minutos e foi transmitida em cadeia nacional na noite de hoje, imediatamente após o sorteio da Mega da Virada que, nesse ano, teve atraso de cerca de 25 minutos para começar.

"Já concluímos, com menos custo, centenas de obras paradas há vários anos. A transposição do Rio São Francisco já é uma realidade. Estamos levando mais água ao Nordeste. Somente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte foram beneficiados 12 milhões de brasileiros", disse Bolsonaro.

O aceno ao Nordeste coincide com os investimentos em viagens à região em 2021 e em programas focados no abastecimento hídrico.

Ataque a governadores

No discurso, Bolsonaro também voltou a criticar prefeitos e governadores pelas medidas de isolamento social adotadas durante momentos de maior gravidade da pandemia. Os ataques acabam atingindo especialmente governadores nordestinos, que representam a maior oposição por região ao presidente da República.

"Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toques de recolher, a quebradeira econômica só não se tornou uma realidade porque nós criamos o Pronampe e o BEM", iniciou.

"Programas para socorrer as pequenas e médias empresas bem como fomentar acordos entre empregadores e trabalhadores para se evitar demissões, com isso, mais de 11 milhões de empregos foram preservados", afirmou.

No fim do discurso, também com foco no Nordeste, Bolsonaro falou da crise na Bahia, além de citar também Minas Gerais. Os estados sofrem com fortes chuvas.

Só no estado baiano, são 37.035 desabrigados, 54.771 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. O número total de atingidos é de 643.068 pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (31).

Vacinação

Apesar de ter sido crítico às vacinas em 2020 e de ter adiado decisões do Governo Federal sobre a contratação de imunizantes, Bolsonaro se posicionou como um defensor da vacinação no País e ressaltou os dados de vacinados contra a Covid-19.

"Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população. Todas adquiridas pelo nosso governo. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado e a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido em dezembro", disse.

Mesmo defendendo a vacinação, ele voltou a se posicionar contra o passaporte da vacina, o que também coloca na conta de ações dos governadores.

O presidente voltou a falar também sobre a imunização de crianças e defendeu que ela ocorra somente com consentimento dos pais e recomendação médica.

"Todos os adultos, que assim desejaram, foram vacinados no Brasil. Fomos um exemplo para o mundo. Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar", acrescentou.

"Também como anunciado pelo Ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada", complementou.

"Boa noite,

Hoje nos preparamos para o início de um novo ano. O Bicentenário de nossa Independência.

Quis Deus que eu ocupasse a Presidência em 2019 e assumi um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos.

Formamos um ministério com pessoas capazes para enfrentar a todos os desafios. Ao longo do tempo alguns nos deixaram por livre e espontânea vontade, outros foram substituídos por não se adequarem aos propósitos da maioria que me elegeu.

Em 2019 aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, simplificamos as normas regulamentadoras, começamos novas obras e concluímos muitas outras inacabadas.

Fizemos ressurgir o modal ferroviário, levamos tranquilidade ao campo, flexibilizamos a posse e o porte de arma de fogo para o cidadão e passamos a investir no Brasil, e não mais no exterior com obras bilionárias financiadas pelo BNDES.

Completamos 3 anos de governo sem corrupção. Já concluímos, com menor custo, centenas de obras paradas há vários anos. A transposição do Rio São Francisco, finalmente, já é uma realidade e estamos levando mais água para o Nordeste. Somente nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte foram beneficiados 12 milhões de brasileiros em 390 Municípios.

Já entregamos mais de 1,2 milhão de moradias do Programa “Casa Verde e Amarela” nas três faixas.

Em 2020, lamentavelmente, surgiu a pandemia, onde mortes se fizeram presentes no mundo todo.

Nessa batalha, o Governo Federal dispensou recursos bilionários para que estados e municípios se preparassem para enfrentar a pandemia.

Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toques de recolher, a quebradeira econômica só não se tornou uma realidade porque nós criamos o PRONAMPE e o BEM, programas para socorrer as pequenas e médias empresas bem como fomentar acordos entre empregadores e trabalhadores para se evitar demissões, com isso, mais de 11 milhões de empregos foram preservados.

Para aqueles que perderam sua renda criamos o Auxílio Emergencial, onde 68 milhões de pessoas se beneficiaram.

O total pago em 2020 equivale a mais de 13 anos de gasto com o antigo Bolsa Família, mostramos nossa identidade ao socorrer os mais humildes, que tinham sido abandonados pelos que mandavam fechar tudo.

Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população. Todas adquiridas pelo nosso governo.

Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado e a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido em dezembro.

Todos os adultos, que assim desejaram, foram vacinados no Brasil. Fomos um exemplo para o mundo!

Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar.

Também como anunciado pelo Ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica.

A liberdade tem que ser respeitada!

Desde o início da pandemia falei que deveríamos combater o vírus, cuidar dos idosos e dos com comorbidades e preservar a renda e o emprego dos trabalhadores.

Estamos concluindo 2021 com um saldo de 3 milhões de novos empregos e saldo positivo de 5 milhões de empresas abertas, interrompendo uma série de meia década com saldos negativos.

Adentraremos 2022 com esperança de que tudo se volte à normalidade. Já são mais de 800 bilhões de reais contratados pela iniciativa privada, que vão gerar milhões de novos postos de trabalho somente nas áreas de Infraestrutura. Isso é uma prova de que reconquistamos a confiança dos investidores, brasileiros e estrangeiros, o que possibilitará, também, a redução da inflação, consequência da equivocada política do “fica em casa, a economia a gente vê depois”.

Já começamos a pagar o Auxílio-Brasil, com valor mínimo de 400 reais, programa melhor e mais abrangente do que o antigo Bolsa-Família, onde a média era de apenas 190 reais.

O Auxílio-Brasil vai ajudar 17 milhões de famílias mais necessitadas a superar suas dificuldades econômicas e sociais agravadas pela pandemia.

Lembro agora dos nossos irmãos da Bahia e do norte de Minas Gerais que nesse momento estão sofrendo os efeitos de fortes chuvas na região.

Desde o primeiro momento, determinei que os Ministros João Roma e Rogério Marinho prestassem total apoio aos moradores desses mais de 70 municípios atingidos.

Hoje temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo.

Um excelente 2022 a todos! Que Deus nos abençoe!"

