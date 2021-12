Chuvas destruíram estoques medicamentos e vacinas em municípios da Bahia, diz Rui Costa

Municípios baianos perderam o estoque de vacinas após alagamento em postos de saúde durante as fortes chuvas que atingem o Estado. Até essa terça-feira (28), a tragédia deixou pelo menos 20 mortos, mais de 350 feridos e milhares de pessoas desabrigadas.

A situação pode impactar negativamente a campanha de imunização contra gripe e Covid-19 no Estado. Segundo o governador Rui Costa (PT), alguns locais perderam 100% do material armazenado. Dentre eles, o município de Jucuruçu.

"Em alguns locais, 100% de todo o medicamento e de todas as vacinas foram perdidas, porque algumas secretarias municipais de saúde e os depósitos de medicamentos ficaram embaixo d’água completamente”, disse, em transmissão ao vivo, nesta terça-feira (28).

"Ontem [segunda-feira], eu fui em Itororó e o térreo da prefeitura ficou completamente alagado, inclusive, um posto de saúde perdeu todas as vacinas. Nesse momento, é repor o mais rápido possível medicamentos, vacinas e material para a atenção médica", afirmou.

Cuidados com outras doenças

O governador Rui Costa disse que acompanha a situação e alertou sobre o risco de outras doenças através da água contaminada, como a leptospirose.

"Nós temos um desastre natural, e temos duas pandemias [epidemias] acontecendo ao mesmo tempo: a pandemia do coronavírus, e esse vírus da gripe que tem assolado o País inteiro e também a Bahia", observou.

"Por isso, é fundamental a atenção e a ação dos médicos. Eu não sou especialista, não sei os nomes de todas as endemias, mas algumas aparecem, como a doença provocada pelo xixi do rato, pelas fezes do rato, que nesse momento de enchente isso se dissemina na água", apontou.

