Do Forte de Copacabana ao Palácio do Jaburu: onde os presidentes do Brasil passam o Réveillon

O Réveillon é uma data marcante, geralmente comemorada com amigos e familiares. Para os presidentes da República não é diferente. De Forte de Copacabana a Palácio do Jaburu, veja onde os últimos chefes do Executivo nacional passaram a virada do ano.

Atualmente no posto de presidente, Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, devem passar o Réveillon 2022 na praia de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

A família deve ficar hospedada no Forte Marechal Luz, na Praia do Forte, permanecendo no destino até o dia 3 de janeiro, quando devem retornar a Brasília.

Na virada de 2020 para 2021, Bolsonaro havia escolhido Guarujá, no litoral de São Paulo para a data, onde ficou no Forte dos Andradas de 28 de dezembro a 4 de janeiro.

Em seu primeiro Réveillon já como presidente em exercício, Bolsonaro planejou celebrar a chegada de 2020 em Salvador.

Ele chegou a passar alguns dias na capital baiana, mas decidiu retornar à Brasília antes da virada e ficar com a primeira-dama, que havia passado por um procedimento cirúrgico.

Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer passou o Réveillon 2019 em São Paulo, para onde Marcela e Michelzinho já haviam se mudado. No dia 1º, ele retornou a Brasília para passar a faixa a Bolsonaro.

No ano anterior, os planos de repetir a virada de 2017 na base naval da restinga em Marambaia, no Rio de Janeiro, foram frustrados por uma infecção urinária que obrigou o então presidente a celebrar o ano novo no Palácio do Jaburu.

Legenda: O ex-presidente Michel Temer já passou a virada de ano na residência oficial após problema de saúde Foto: Divulgação

Dilma Rousseff

Antecessora de Temer, a ex-presidenta Dilma Rousseff passou o Réveillon 2016 em Porto Alegre com a família. À época, era esperado que ela permanecesse na cidade até o nascimento de seu segundo neto, mas a chefe do Executivo retornou a Brasília já no dia 1º.

Durante três anos seguidos, 2012, 2013 e 2014, Dilma passou a virada do ano em Salvador, na Casa da Boca do Rio, imóvel destinado a visitas oficiais na Base Naval de Aratu, na Praia de Inema.

Em algumas ocasiões, ela pôde ser vista caminhando na praia.

Já em 2011, a presidente eleita escolheu a Granja do Torto, em Brasília para celebrar a virada do ano. Algumas horas após, ela tomaria posse para seu primeiro mandato.

Legenda: Vista aérea do Complexo Naval de Aratu, na Bahia, destino de presidentes da República durante as férias Foto: Marinha do Brasil

Lula

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva escolheu a Base Naval de Aratu, em Salvador para o Réveillon durante quatro anos seguidos, de 2007 a 2010.

Na chegada de 2005 e 2006, Lula e a primeira-dama Marisa ficaram na Granja do Torto, uma das residências oficiais, na qual também celebraram o Réveillon de 2002.

Em 2004, o então presidente permaneceu no Palácio do Alvorada para a virada do ano com a família e alguns amigos com direito a queima de fogos nos jardins do Palácio à meia-noite.

No ano anterior, Lula e a então esposa Marisa Letícia fizeram um tour por Brasília, participando de festas em hotéis e cumprimentando pessoas nas ruas.

Fernando Henrique Cardoso

Em 2002, o ex-presidente Fernando Henrique escolheu a Fazenda Bela Vista, no município de Pardinho, em São Paulo para comemorar o Réveillon acompanhado da primeira-dama, Ruth Cardoso.

Na virada de 2001, FHC e familiares foram até a fazendo Córrego da Ponte, em Buritis (MG). O local havia sido alvo de conflito entre o então presidente e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que haviam ameaçado invadir a fazendo meses antes.

Legenda: FHC fez grande festa no Forte de Copacabana na virada do milênio Foto: Divulgação

Na virada do século, o então presidente FHC promoveu uma grande festa no Forte de Copacabana para cerca de 500 convidados. Ornamentada com toalhas, almofadas e enfeites confeccionados por costureiras da favela da Rocinha, a comemoração foi marcada por diversos incidentes.

O que mais gerou preocupação ocorreu logo após a queima de fogos: um corte de energia no salão onde era realizada a festa durou cerca de sete minutos, durante os quais Fernando Henrique e a família foram conduzidos para um salão ao lado.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso celebrou a virada de 1998 na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, ao lado da esposa, filhos e netos. Na ocasião, a família ficou hospedada em uma casa à beira-mar.