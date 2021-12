De férias, Bolsonaro visita Parque do Beto Carrero em Santa Catarina

Em seu quarto dia de férias em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para fazer uma visita ao parque Beto Carrero World, em Penha, nesta quinta-feira (30). As informações são do G1.

Conforme o site de notícias, o presidente chegou ao parque temático pelos fundos do kartódromo, por volta das 11h, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha de 11 anos. Lá, foi direto assistir ao show de Hot Wheels.

Apresentado ao público, logo após o show, ele vestia um macacão semelhante ao de um piloto e falou com a plateia rapidamente. Na sequência, dirigiu um dos carros da apresentação, levantando fumaça dos pneus.

Legenda: Bolsonaro dirigiu um dos carros do kartódromo do parque fazendo drift Foto: Reprodução

Após o drift, Bolsonaro pegou crianças no colo e gerou aglomerações ao tirar fotos com visitantes do parque. Ele e a maioria das pessoas ao seu redor não usavam máscara.

Um decreto estadual de Santa Catarina libera a obrigatoriedade do uso do acessório de proteção em áreas abertas, mas desde que haja distanciamento entre as pessoas.

Durante sua estadia no litoral catarinense, Bolsonaro fez passeios de motocicleta e moto aquática, cortou o cabelo, jantou em pizzaria e até jogou na Mega da Virada.

Os dias de folga do presidente coincidiram com as fortes chuvas que assolaram a região Sul da Bahia, deixando mortos e desabrigados. Por isso, as férias do chefe do Executivo têm sido alvo de críticas por ele não tê-las interrompido para acompanhar a situação e ajudar o povo baiano.