Em 40 dias como governador do Ceará, Elmano fez sete viagens a Brasília; saiba os motivos

Desde que tomou posse, no dia 1º de janeiro, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), cumpriu agenda em Brasília pelo menos uma vez por semana. Nos 40 dias à frente do cargo, o petista fez sete viagens à Capital Federal. Ele também esteve na Paraíba e no Rio de Janeiro. O cearense participou de encontros com governadores, ministros e esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três ocasiões.

A frequência de viagens do governador do Ceará marca também uma reaproximação e um alinhamento entre o Estado e o Governo Federal após anos de distanciamento. Além dos dois petistas comandando os Executivos, há ainda Camilo Santana (PT) liderando o Ministério da Educação, Izolda Cela como secretária-executiva da Pasta, e Fernanda Pacobahyba presidindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

No Senado, Elmano conta com dois aliados: Cid Gomes (PDT) e Augusta Brito (PT). Na Câmara, o líder do Governo Lula, José Guimarães (PT), também é cearense e correligionário do governador.

“Diálogo. Palavra chave, e que por um período foi esquecida, para colocar o nosso país novamente na rota do desenvolvimento. O presidente Lula reuniu-se duas vezes, em menos de um mês, com todos os governadores do país. Ouviu, debateu e, principalmente, respeitou a opinião de todos. Juntos podemos avançar mais e atender as demandas do nosso povo”, escreveu Elmano de Freitas após uma das visitas que fez a Lula no mês passado.

Ceará-Brasília-Ceará

Além das visitas ao presidente, Elmano de Freitas foi presença frequente em posses ministeriais. Logo no primeiro dia em que foi empossado governador, ele embarcou minutos depois para Brasília onde acompanhou a cerimônia de posse de Lula como presidente.

O cearense também fez um bate-volta na Capital Federal no último dia 1º de fevereiro, quando acompanhou a posse de Camilo Santana no Senado Federal e participou de reuniões.

9 viagens foram feitas pelo governador do Ceará desde 1º de janeiro

No dia seguinte, pela manhã, o mandatário já estava no Ceará, onde leu a mensagem governamental na Assembleia Legislativa (Alece). Horas depois, participou da posse da senadora Augusta Brito em Brasília.

Confira a agenda de viagens do petista:

1º e 2 de janeiro — Brasília

Logo após tomar posse no Ceará, Elmano embarcou para Brasília, onde acompanhou a posse de Lula na Presidência da República. No dia seguinte, o governador acompanhou a posse de vários ministros, entre eles Camilo Santana no Ministério da Educação (MEC).

9 e 10 de janeiro — Brasília

Convidado de forma emergencial após os atos golpistas registrados em Brasília no último dia 8/1, Elmano participou de reunião dos governadores com o presidente Lula e outros chefes de poderes. No dia seguinte, o cearense ainda teve agenda com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

17 e 18 de janeiro — Brasília

O cearense esteve na Capital Federal para reuniões com ministros. Ele se encontrou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com a ministra Nísia Trindade, da Saúde, e com o ministro Flávio Dino, da Justiça.

20 de janeiro — João Pessoa

Elmano participou de um encontro entre governadores do Nordeste para definir prioridades dos estados e da região a serem apresentadas ao presidente Lula.

26 e 27 de janeiro — Brasília

Após o encontro com os mandatários estaduais em João Pessoa, Elmano viajou a Brasília na semana seguinte para o encontro com o presidente Lula. O cearense viajou um dia antes para uma última reunião com os governadores do Nordeste. Ele também teve encontro com ministros na Capital Federal.

1º de fevereiro — Brasília

Aliado de primeira ordem do ex-governador Camilo Santana, Elmano viajou até Brasília para acompanhar a posse do correligionário como senador da República. Camilo, no entanto, se licenciou do cargo para retornar ao Ministério da Educação (MEC).

2 de fevereiro — Brasília

Menos de 24 horas após acompanhar a posse de Camilo, Elmano retornou ao Ceará para cumprir agenda na Alece e viajou novamente à Brasília para a posse da suplente de Camilo Santana, Augusta Brito, como senadora. Elmano e Augusta foram colegas de bancada no legislativo cearense.

6 de fevereiro — Rio de Janeiro

Nesta semana, o petista esteve ainda no Rio de Janeiro para a posse de Aloizio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Após a viagem, ele retornou ao Ceará.

7 de fevereiro — Brasília

Do Ceará, Elmano viajou novamente a Brasília para reunião com ministros. Ele encontrou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A reunião contou com a presença de governadores do Nordeste. No mesmo dia, Elmano ainda encontrou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.